‘டார்கெட் 10’.. அன்புமணி வகுத்த ஃபார்முலா.. கடலூர் மாடல் ஸ்டார்ட்ஸ்.. மாம்பழம் கனிஞ்சே ஆகணுமாம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், வரும் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள ஒரு மாவட்டத்தை மட்டும் டார்கெட் செய்து அங்கு தொகுதி வாரியாக நிர்வாகிகளை நியமித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு எம்.எல்.ஏ தொகுதிக்கும் 15 நிர்வாகிகளை நியமித்துள்ள அன்புமணி ராமதாஸ், அவர்கள் செய்ய வேண்டிய பணிகளை பட்டியலிட்டுக் கொடுத்திருக்கிறாராம்.

இதே பாணியை, அடுத்த 6 மாதங்களில் இன்னொரு 9 தொகுதிகளுக்கு விரிவுபடுத்த அன்புமணி ராமதாஸ் திட்டமிட்டிருக்கிறாராம்.

பாஜக, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் பூத் கமிட்டி வேலையை தொடங்கி இருக்கும் நிலையில், தாங்கள் வலுவாக இருக்கும் மாவட்டங்களில் இன்னும் பலம் பெறும் வகையில் அதிரடி திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்.

2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாமக யாருடன் கூட்டணி? சட்டென வந்து விழுந்த கேள்வி.. ராமதாஸ் சொன்ன பதில்!

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss has targeted Cuddalore district to carry out the work for the upcoming 2024 parliamentary elections and has appointed constituency-wise administrators there. Anbumani plans to expand the same style to another 9 constituencies in the next 6 months.