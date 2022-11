78% அரசு பள்ளிகளில் 100க்கும் குறைவான மாணவர்கள்.. என்ன காரணம்?.. டேட்டாவோடு விளாசிய ராமதாஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அரசுப் பள்ளிகளில் போதிய கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாததும், போதிய எண்ணிக்கையில் ஆசிரியர்கள் இல்லாததும் தான் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை மிகவும் குறைந்ததற்கு காரணம் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளின் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்பாக ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள் அதிர்ச்சி அளிப்பவையாக உள்ளன.

78 சதவிகிதம் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 100க்கும் குறைவானோர் தான் படிக்கின்றனர் என்பதிலிருந்தே அரசு பள்ளிகள் மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டன என்பதை உணர முடியும்.

ரூ.36,895 கோடி.. 78% அரசு பள்ளிகளில் 100க்கும் குறைவான மாணவர்கள்! திட்டம் வகுக்க ராமதாஸ் கோரிக்கை

