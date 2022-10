8 லட்சம் பேர் இருக்காங்க.. பாட்டாசு வெடிக்கனும்! அண்ணாமலைக்கு ஆதரவாக வந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பட்டாசுகளை எப்போதும்போல் வெடித்து நம் பராம்பரிய தீபாவளி திருநாளை கொண்டாடி சிவகாசியில் பணியுரியும் 8 லட்சம் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றுவோம் என தெலுங்கானா, புதுச்சேரி மாநில ஆளுநரான தமிழிசை சவுந்திரராஜன் தனது தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தீப ஒளி திருநாளான தீபாவளி பண்டிகை நாளை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதையொட்டி கடைசி நேரம் கொள்முதலுக்காக கடைவீதிகளில் தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

தீபாவளி பண்டிகையின் முக்கிய அம்சமான பட்டாசுகளை வாங்குவதற்காக மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஒருநாள் பட்டாசு வெடித்தால் ஒன்றும் ஆகிவிடாது என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியது சச்சையான நிலையில் தற்போது பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் ஒளி ஏற்ற பட்டாசுகள் வெடிக்க வேண்டும் என தெலுங்கானா புதுச்சேரி மாநிலங்களின் ஆளுநரான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

தீபாவளி மகிழ்ச்சிக்கான கருவி! போட்டி, பொறாமை, பகைமை, வெறுப்பு விலக வேண்டும்! பாமக வாழ்த்து!

