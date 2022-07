முதல்வர் அறிவுறுத்தல்படியே தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனம்! விரைவில் நிரந்தர ஆசிரியர்கள் நியமனம் -அன்பில்

Chennai

சென்னை: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல்படியே தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனங்கள் நடைபெற்று வருகிறது என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் ஏராளமான ஆசிரியர்கள் காலிப் பணியிடங்கள் இருக்கின்றன. மாணவர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு 13 ஆயிரத்து 391 ஆசிரியர்களை தற்காலிக அடிப்படையில் நியமனம் செய்வதற்கு கடந்த வாரம் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

English summary

There are many teacher vacancies in government schools in Tamil Nadu. An order was issued last week to appoint 13 thousand 391 teachers on temporary basis keeping in mind the welfare of the students. Minister Anbil Mahesh said that temporary teacher appointments are being made as per the instructions of Chief Minister M.K.Stalin.