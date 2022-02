திமுக எம்எல்ஏவை வழிமறித்த அதிமுகவினர்.. கார் கண்ணாடி உடைப்பு.. சென்னை ஆர்.கே.நகரில் திடீர் பதற்றம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலின் போது ஆர்.கே.நகர் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ எபினேசரை அதிமுகவினர் வழிமறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட போது, அவரது கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மாநிலம் முழுவதும் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது.

சென்னை உள்ளிட்ட 21 மாநகராட்சிகள் 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு மாநிலம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக ஒரு சில சலசலப்புகளுக்கிடையே அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது.

English summary

RK Nagar Assembly constituency DMK MLA Ebenezer was allegedly involved in an altercation during the AIADMK during the urban local body elections in Chennai when his car glass was broken.