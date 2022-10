டெங்கு விழிப்புணர்வு..மழைக்காலம் காய்ச்சல் முகாம் தொடரும்..அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உறுதி!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: தமிழகத்தில் மழைக்காலம் முடியும் வரை காய்ச்சல் முகாம் தொடர்ந்து நடைபெறும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.

சென்னை ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், மால்டா குடியரசு நாட்டைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ஜோ - எட்டினே - அபெலா உடன் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் செந்தில்குமார் மற்றும் மால்டா நாட்டை சேர்ந்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டர்.

கோபம்.. காய்ச்சல் முகாமிலிருந்து விறுவிறுவென வெளியேறிய மா. சுப்பிரமணியன்.. மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி

English summary

Health Minister Ma Subramanian has said that the fever camp will continue till the end of the rainy season in Tamil Nadu.