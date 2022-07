அமைதிப்படை..அல்வா..அமாவாசை! மணிவண்ணன் என்னும் தீர்க்கதரிசி! சொன்னதெல்லாம் இப்ப நடக்குதே.. உண்மைதான்!

Chennai

சென்னை : மணிவண்ணன் எனும் மகா கலைஞனை அவ்வளவு சீக்கிரம் தமிழ் திரையுலகில் யாரும் மறந்துவிட முடியாது.. திரைத்துறையைத் தாண்டி அவரது திரைப்படங்கள் தமிழக அரசியலிலும் பொதுமக்களின் வாழ்வியலிலும் இரண்டற கலந்து இருந்தது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர் சொன்ன பல அரசியல் நிகழ்வுகள் தற்போது நிஜ வாழ்க்கையில் நாம் அனைவரும் கண்டு வருகிறோம்..

இயக்குனராக தமிழ் தமிழ் திரை உலகில் அடியெடுத்து வைத்து பல வெற்றி படங்களை இயக்கி வெற்றி கண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு நடிகராகவும் 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்த பெருமைக்குரியவர் மணிவண்ணன்.

இயக்குனராகவும் நடிகராகவும் தனது திரைப் பயணத்தை வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து வந்த அவர் ஐம்பதாவது மற்றும் கடைசி திரைப்படமான நாகராஜ சோழன் எம்ஏ எம்எல்ஏ படத்தை இயக்கியிருந்தார்.அதில் தனது ஆரூயிர் நண்பரான சத்யராஜே நடித்திருந்தார்.

Manivannan, a great artist, can not forget in the Tamil film industry so soon .. His films beyond the film industry were mixed in Tamil Nadu politics and the life of the public. Many of the political events he said 30 years ago are now seen in real life. today Manivannan's birthday.