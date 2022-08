கருமுட்டை முறைகேடு.. சீல் வைக்கப்பட்ட சுதா மருத்துவமனைக்கு ஈரோடு பிற மருத்துவமனைகள் ஆதரவு.. ஸ்ட்ரைக்

Chennai

ஈரோடு: சட்டவிரோதமாக கருமுட்டை எடுத்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டதாக ஈரோடு சுதா மருத்துவமனைக்கு தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் சீல் வைத்துள்ளது. அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகள் இன்று ஒருநாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டன.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வைக்கப்பட்ட சீலை அகற்றக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மருத்துவமனை சார்பில் மனுதாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் சீலை அகற்ற தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு அரசு சீல் வைத்தது செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்தது.

ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளம்பெண், தனக்கு 3 வயதில் பெண் குழந்தை இருந்தபோது கணவனை விட்டுப் பிரிந்து விட்டார். பின், வேறு ஒருவருடன் இரண்டாவதாக திருமணம் முடித்து வாழ்ந்து வந்துள்ளார். இதனிடையே இளம்பெண்ணின் மகள் 16 வயதினை எட்டியநிலையில், இளம் பெண்ணின் ஆண் நண்பர் அச்சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்துள்ளார். இதற்கு தாயும் உடந்தையாக இருந்துள்ளார்.

கருமுட்டை.. ஈரோடு பிரபல மருத்துவமனை சீலை அகற்ற முடியாது.. ஹைகோர்ட் அதிரடி

English summary

The Tamil Nadu government has again sealed the Erode Sudha Hospital for its involvement in the case of illegal Ovum harvesting. Private hospitals across the district went on a one-day symbolic strike today in protest against the move by the government.