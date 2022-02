டார்கெட் உதயநிதி! "லிப்ட்" கேட்டு பாஜக போன செல்வம்.. திரும்பி திமுக வந்ததும்! என்ன பேசுறார் பாருங்க!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்துவிட்டு பாஜக கட்சிக்கு போன கு. க செல்வம் மீண்டும் திமுகவுக்கு வந்துள்ளார். பாஜகவினர் இடையே கு. க செல்வம் எடுத்த இந்த முடிவு பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திமுக உறுப்பினராக ஆயிரம் விளக்கு எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் கு. க செல்வம். இந்த நிலையில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இவர் டெல்லியில் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜெ.பி நட்டாவை சந்தித்தார்.

இதனால் திமுக தலைமை இவர் மீது கோபம் அடைந்தது. உடனே இவரை கட்சியை விட்டு திமுக நீக்கியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The journey of Former MLA KU Ka Selvam from DMK to BJP and back to DMK in few months.