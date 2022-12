அடுத்த 3 மணி நேரம்! இத நோட் பண்ணுங்க.. சோளிங்கர் டூ திருவொற்றியூர் வரை! மழை குறித்த முக்கிய அப்டேட்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்து வருகிறது.

வங்கக் கடலில் சமீபத்தில் உருவான மாண்டஸ் புயலானது கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் மாமல்லபுரத்தையொட்டி கரையை கடந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பரவலான இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.

வங்க கடலில் 16-ந் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு- வானிலை ஆய்வு மையம்

அதேபோல கடலும் கொந்தளிப்புடன் காணப்படுகிறது. இதனையடுத்து சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

English summary

Light to moderate rainfall is occurring in various parts of Tamil Nadu including Chennai due to the atmospheric circulation prevailing over Tamil Nadu. . After this, the Meteorological Department has informed that rain will continue in various parts of Tamil Nadu including Chennai for the next 3 days.