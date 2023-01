தமிழ்நாடு என்ற பெயருக்கு மிகப்பெரிய வரலாறு உண்டு.. “இரண்டுமே” நமக்கு முக்கியம்.. தமிழிசை ‘பளிச்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு என்கிற பெயருக்கு மிகப்பெரிய வரலாறு உண்டு. அதை தமிழர்களாக காப்பாற்ற வேண்டியது நம் கையில் தான் உள்ளது. ஒரு கருத்தை சொன்னால் அந்த கருத்தை நாகரிகமாக எதிர்க்கொள்ள வேண்டும் என தெலுங்கானா ஆளுநர் மற்றும் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், ஆளுநர்களை வம்புக்கு இழுப்பது தற்போது அதிகரித்துள்ளது. கருத்து வேற்றுமைகள் இருக்கலாம். ஆனால், மோதல் இருக்கக்கூடாது என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

முதல்வர் விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று கூறியும் தமிழ்நாடு ஆளுநரை இணையதளங்களில் தவறாக விமர்சிக்கிறார்கள். ஆளுநர் பற்றி அவதூறு பேசுவதை கட்சியினர் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

English summary

The name Tamil Nadu has a long history. It is up to us to save it. If an opinion is expressed, that opinion should be civilly countered. : Telangana Governor and Puducherry Lt. Governor Tamilisai Soundararajan.