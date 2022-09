”போராடடா நீ வெல்லலாம்” 2004 டூ 2022.. ஓயாத உழைப்பு.. பீனிக்ஸ் பறவையாய் வந்த தினேஷ் கார்த்திக்!

Chennai

சென்னை: நடப்பு ஆண்டுக்கான டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் 37 வயதாகும் தினேஷ் கார்த்திக். 2004ல் இந்திய அணிக்காக உலகக்கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்று தொடங்கிய அவரது போராட்டம், 2022 வரை தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது.

இந்திய அணியின் நம்பிக்கை மிக்க இளம் வீரராக அறியப்பட்டவர் தான் தினேஷ் கார்த்திக். உள்ளூர் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் முதல் ரஞ்சி டிராபி வரை எந்த ஆட்டமாக இருந்தாலும், தனது பெயரை அழுத்தமாக பொறித்து வருபவர். தினேஷ் கார்த்திக் பற்றிய செவி வழி செய்திகளும் அவர் பற்றிய எதிர்பார்ப்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் இன்னுமொரு காரணம்.

சென்னை மைதானங்களில் கிரிக்கெட் விளையாடிய பலரும் தினேஷ் கார்த்திக்கிற்கு பந்துவீசி இருப்பார்கள். ஏன், சில நாட்களில் தினேஷ் கார்த்திற்கு 2 ஓவர்கள் வீசுவதற்காக மைதானங்களில் விளையாடும் பசங்களை கூட்டிச் சென்ற காட்சிகள் எல்லாம் நடைபெறும். தினேஷ் கார்த்திக்-ற்கு 2 ஓவர்கள் வீசினால் 10 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று நண்பர்கள் கூறி கேட்டதுண்டு. இதனால் இந்திய அணியின் எதிர்காலமாக தினேஷ் கார்த்திக் இருப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எப்போதும் இருக்கும்.

Dinesh Karthik Started his international Career in 2004. After Dhoni Came into the Indian Team, he lost his Place. After Battling his family problems, he came Cak into the team with his Ipl performance. Now DK is Selected for t20 worldcup.