இன்றைக்கு கலெக்சன் எகிறிரும்..! அதிமுக கூட்டத்தில் கைவிட்ட ‘லோக்கல் கை’..! புரட்டி எடுத்த ர.ர.க்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு செயற்குழு கூட்டம் தொடர்பாக இன்று அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பிக்பாக்கெட் அடிக்க முயன்ற திருடனை அந்த கட்சியினர் கையும் களவுமாகப் பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து காவல்நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

பொதுகுழு, செயற்குழு கூட்டம் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்வதற்காக அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் கூட்டம் சென்னையில் தொடங்கி நடைபெற்றது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தலைமையில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் தொடங்கியது.

ஒற்றை தலைமை.. ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் தரப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம்.. அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பரபரப்பு

English summary

The thief who tried to hit the pickpocket at the AIADMK headquarters executive meeting today in connection with the AIADMK general body executive committee meeting was caught red handed by the party and handed over to the police.