கொரோனா.. ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் இந்தியாவில் ஒருவர் கூட சாகவில்லை..ராஜ்ய சபாவில் மத்திய அரசு பதில்

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாம் அலையின் போது எந்த மாநிலத்திலும், யூனியன் பிரதேசத்திலும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக கொரோனா மரணங்கள் ஏற்படவில்லை என்று மத்திய அரசு ராஜ்ய சபாவில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக கடந்த ஏப்ரல், மே மாதங்களில் பலர் பலியானதாக செய்திகள் வந்தன. முக்கியமாக டெல்லி, உத்தர பிரதேசம், பீகாரில் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் பல கொரோனா நோயாளிகள் பலியானதாக செய்திகள் வந்தன.

மத்திய அரசின் ஆக்சிஜன் பங்கீட்டு கொள்கையை உச்ச நீதிமன்றமும் விமர்சனம் செய்து இருந்தது. இந்த நிலையில் இந்தியாவில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு காரணமாக எத்தனை பேர் பலியானார்கள், ஆக்சிஜன் காரணமாக ஏற்பட்ட பலி எண்ணிக்கை இரண்டாம் அலையின் போது மறைக்கப்பட்டதா என்று சிவசேனா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ராஜய்சபாவில் கேள்வி எழுப்பின.

There is no death due to Oxygen Shortage in India during second wave says Union Government in Rajya Sabha to opponents questions.