"என்னை தூங்க விடாமல் செய்கிறீர்கள்".. முதல்வர் ஸ்டாலின் அப்படி பேசியது ஏன்? பொன்முடி பரபர விளக்கம்

சென்னை: என்னை தூங்க விடாமல் செய்கிறார்கள் என்று திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியது ஏன் என்று அமைச்சர் பொன்முடி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் திமுகவின் 15வது பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுகவின் தலைவராக 2-வது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

அதேபோல் பொருளாளர், துணை பொதுச்செயலாளர்கள், பொதுச்செயலாளர் ஆகியோரும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதன் மூலம் திமுக உட்கட்சி தேர்தலும் முடிவிற்கு வந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் பொதுக்குழுவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி பேசினார். சில திமுக அமைச்சர்களின் சர்ச்சை பேச்சு, அதற்கு வந்த எதிர்மறை விமர்சனங்கள் பற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

English summary

They are not letting me to sleep: Why did CM Stalin speak like that? Ponmudi explains.