ஐஏஎஸ் ஆபீசர்களாக RSS கும்பல்.. 'நாட்டை பிடித்த ஆக்டோபஸ்' பகீர் கிளப்பிய குமாரசாமி.. ஆமோதித்த திருமா!

சென்னை: ஆர்எஸ்எஸ் தொண்டர்கள் பெருமளவு இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வில் வெற்றிப் பெற்று உள்நுழைந்துள்ளதாக கர்நாடகா முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திட்டமிட்டு இந்த பணிகளை ஆர்எஸ்எஸ் செய்து வருவதாகவும், இது சாமானிய மக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

தற்போது இதுகுறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Former Karnataka Chief Minister Kumaraswamy has alleged that RSS workers have entered the Indian Civil Service Examination in large numbers. He has criticized RSS for planning these activities against common people. At present, VCK, Thol Thirumavalavan, has commented on this.