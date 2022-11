உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு இடஒதுக்கீடு: காங்., சிபிஎம் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்ற வேண்டும்! திருமாவளவன் சுளீர்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி உள்ள உயர் ஜாதியினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 10 சதவிகித இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் தீர்ப்பு குறித்து தங்கள் கருத்தை தெரிவித்துள்ளன.

இந்நிலையில், இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல் முறையீடு செய்யப்படும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

மேலும், 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டை ஆதரிக்கும் காங்கிரஸ் மற்றம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்களது நிலைபாட்டை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

While the Supreme Court has ruled that the 10 percent reservation given to economically backward upper castes will go to various political parties, various political parties have expressed their views on the verdict. In this case, the leader of the VCK Thirumavalavan has said that an appeal will be filed against this decision. He also urged the Congress and the Communist Party of India, which support 10 percent reservation, to reconsider their position.