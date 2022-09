கூட்டணியிலிருந்தபடி "எதிரிகள் வாய்க்கு அவல் போடாதீர்கள்.." சிபிஎம் பாலகிருஷ்ணனுக்கு முரசொலி அட்வைஸ்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் அரசின் செயல்பாடுகளை விமர்சித்து அறிக்கை வெளியிடுவது, எதிரிகள் வாய்க்கு அவலாகிவிடும் என்று முரசொலியில் கட்டுரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உயர்த்தப்பட்டுள்ள மின் கட்டணத்தை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தி இருந்தார். இதற்கு திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில், மக்கள் தலையில் இந்த மின் கட்டண உயர்வை ஏற்றிட வேண்டும் என்று கழக அரசு விரும்பவில்லை. தவிர்க்க இயலாத நிலையில், மனதில் நிறைய சங்கடங்களை சுமந்து கனத்த இதயத்தோடு தான் இது போன்ற நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட வேண்டியுள்ளது.

An article has been published in Murasoli saying that the parties in the DMK alliance criticizing the government's activities and publish statements, which will be a chance for Enemies to Break our Alliance.