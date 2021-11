Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பொதுமக்கள் மின்கட்டணம் செலுத்த 15 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார். மழை வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வெள்ளநீர் வடிந்த பின்னர் படிப்படியாய மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் செந்தில்பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

4 மாவட்டங்களில் மின்கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசம் - செந்தில்பாலாஜி சொன்ன குட்நியூஸ்

சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, மழைநீர் பாதிப்பு குறைந்தவுடன் விரைவில் அனைத்து இடங்களிலும் மின்இணைப்பு வழங்கப்படும் என்று கூறினார். சென்னையில் 4,000 பணியாளர்கள் தமிழகம் முழுவதும் 36,000 பணியாளர்கள் என இரவு முழுவதும் மின் இணைப்பு பணிகளில் மின்சார வாரிய பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். விரைவில் அனைத்து பகுதிக்கும் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கடந்த 6 நாட்களாகவே கன மழை கொட்டித்தீர்த்தது. சென்னை மாநகரமே வெள்ளக்காடானது. வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் மின்கசிவினால் விபத்து ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. கடந்த 5 நாட்களாகவே மக்கள் மழை வெள்ளநீரிலும் இருளிலும் தவித்து வருகின்றனர்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய அலுவலகத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. கடும் மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட நுகர்வோர்களுக்கு மின்வினியோகம் உடனடியாக வழங்குவது தொடர்பாக, தலைமை பொறியாளர், கண்காணிப்பு பொறியாளர், மற்றும் செயற் பொறியாளர்கள் இந்தக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

கனமழையால் சென்னையில் மின் சேவை பாதிப்பு.. எப்போது சீராகும்.. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முக்கிய தகவல்

English summary

Minister Senthil Balaji has said that the public in Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Tiruvallur districts affected by the floods will be given 15 days to pay their electricity bills.