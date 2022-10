நெருக்கடியில் ஆடைத்துறை.. சிறப்பு அவசரகால கடன் திட்டத்தை அறிவியுங்கள்.. மோடிக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆடைத்துறையில் உள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் கடுமையான நிதி நெருக்கடியை போக்கிடும் வகையில் சிறப்பு அவசரகால கடன் வரி உத்தரவாதத் திட்டத்தை அறிவிக்க வேண்டும் எனக் கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைசர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கொரோனா தாக்கம், ரஷ்யா உக்ரைன் போர், பொருளாதார மந்த நிலை யால் ஆடை ஏற்றுமதி துறை கடுமையான நெருக்கடியில் உள்ளது என்றும், ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து கோடைக்காலத்திற்கான கொள்முதல் 40 சதவீதம் குறைந்துள்ளது என்றும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

நெருக்கடியில் இருந்து மீண்டு வர குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சிறப்பு அவசரகால கடன் வரி உத்தரவாதத் திட்டத்தை உடனடியாக அறிவிக்கவேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வேகம் காட்டும் ஸ்டாலின்.. உடனே டெல்லியில் இறங்கிய திமுக.. ஜனாதிபதியை சந்திக்க தீவிரம்.. என்னாச்சு?

English summary

TN Chief Minister MK Stalin has written to PM Narendra Modi requesting him to announce a special emergency credit tax guarantee scheme to overcome the severe financial crisis faced by the micro, small and medium enterprises in the garment sector.