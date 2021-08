இந்தியாவுக்கே முன்மாதிரியாக தமிழகத்தை மாற்றியுள்ளோம்.. சுதந்திர தின உரையில் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: முதன்முதலாக எனக்கு தேசியக்கொடியேற்றும் வாய்ப்பை வழங்கிய தமிழக மக்களுக்கு நன்றி என சுந்திர தின உரையில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார். நமது நாட்டின் 75-வது சுந்திர தின விழா இன்று கோலாகாலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இதனை தொடர்ந்து சென்னை கோட்டைக்கு தேசிய கொடி ஏற்ற வந்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்த ஜீப்பில் சென்று போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார்.

சுற்றி வளைக்கப்பட்ட காபுல்.. ஜலாலாபாத்தையும் கைப்பற்றியது தாலிபான்.. வேகமாக வீழ்கிறது ஆப்கான் படை!

தமிழக தலைமை செயலாளர் இறையன்பு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு போலீஸ் அதிகாரிகளை அறிமுகம் செய்து வந்தார். இதனை தொடர்ந்து கோட்டையில் முதன்முதலாக தேசிய கொடியை ஏற்றினார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

English summary

In his independence day speech, Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin thanked the people of Tamil Nadu for giving me the opportunity to hoist the national flag for the first time. Today is the 75th independence day of our country