தொல்காப்பிய பூங்காவில் நடை பயிற்சி...அப்பா வைத்த மருத மரத்தை ஆசையோடு பார்த்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை: சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் தீட்ட முடியும்! உடல்நலனும் உள்ளநலனும்தான் உண்மையான செல்வங்கள் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். தொல்காப்பியப் பூங்காவில் இன்று நடைபயிற்சி மேற்கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின், தனது தந்தையார் பெயர் பொறித்த கல்வெட்டுக்களையும்,அவர் நட்டு வைத்த மருதமரத்தையும் ஆவலுடன் பார்த்தார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் உடல் ஆரோக்கிய விசயத்தில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்வார். சைக்கிளிங், வாங்கிங், உடற்பயிற்சி செய்யும் காட்சிகள் அடிக்கடி வைரலாகும்.

இன்றைய தினம் தொல்காப்பிய பூங்காவில் காலையில் நடைபயிற்சி செய்த ஸ்டாலின் அந்த புகைப்படங்களை தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

TamilNadu Chief Minister MK Stalin Visted Tholkappia Poonga today. Former CM Karunanidhi on 22 January 2011 named after the renowned Tamil scholar Tholkappiar. About 65 percent of the park is covered by water. Adayar Eco park and named after Tholkappiar.