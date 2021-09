உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டி.. பா.ம.க எடுத்த முடிவு வரவேற்கத்தக்கது.. கே.எஸ்.அழகிரி சொல்கிறார்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பா.ம.க பிரிந்து சென்றது வரவேற்கத்தக்கது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை, தென்காசி, ஆகிய 9 மாவட்டங்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

தி.மு.க, அ.தி.மு.க உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலுக்கு தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது. இந்த நிலையில் அதிமுக-பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்று இருந்து பாமக உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடுவதாக அறிவித்தது.

ஓஹோ.. திமுகவுடன் நெருங்கிய தேமுதிக.. சட்டென அதிமுக கூட்டணியை முறித்த பாமக

English summary

Tamil Nadu Congress leader KS Alagiri has said that the split of the PMK from the AIADMK is welcome. The start of the DMK is off to a good start. He also welcomed the actions of Chief Minister MK Stalin