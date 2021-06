ஸ்டாலின் செம அறிவிப்பு.. மகிழ்ச்சியில் மூழ்கிய விவசாயிகள்.. முதல்வரை புகழ்ந்து.. உற்சாக கொண்டாட்டம்!

Chennai

சேலம்: சென்னை-சேலம் 8 வழிச்சாலை திட்டத்தை எதிர்த்து போராடியவர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்படும் என்ற முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் அறிவிப்பை சேலத்தில் பட்டாசுகள் வெடித்து விவசாயிகள் கொண்டாடினர்.

சென்னை- சேலம் இடையே 8 வழிச்சாலை திட்டம் அமைக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

English summary

farmers explode firecrackers in Salem to celebrate Chief Minister MK Stalin's announcement that the cases against those who opposed the Chennai-Saleem 8-lane project will be withdrawn