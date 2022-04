"ஒழிந்தது எதிரி.." தமிழகம் முழுக்க 700 ஹெக்டேரில் சீமை கருவேல மரங்களை வெட்டும் பணி ஸ்டார்ட்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துள்ள சீமை கருவேல மரங்களில் 700 ஹெக்டேர் பரப்பளவு அடையாளம் காணப்பட்டு வெட்டும் பணி தொடங்கிவிட்டதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சுற்றுச்சூழலை பாதிப்பதுடன் நிலத்தடி நீரையும் அதிகளவில் உறிஞ்சும் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றக் கோரி மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கை கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற உத்தரவிட்டது.

என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க..சீமை கருவேல மரங்கள் மண்ணை மலடாக்கும்.. அதிருப்தி தெரிவித்த உயர்நீதிமன்றம்

The Government of Tamil Nadu has informed the High Court that 700 hectares of Juliflora trees growing in Tamil Nadu have been identified and the cutting work has started