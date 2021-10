உடல்நலன் முக்கியம்.. பள்ளி வளாகத்திலேயே மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று ஆதிக்கம் காரணமாக ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூடிக்கிடந்த பள்ளிகள் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் திறக்கப்பட்டன. 9-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு இயங்கி வருகின்றன.

சுமார் 19 மாதங்ககளுக்கு பிறகு நாளை முதல் 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ம் வகுப்பு வரை வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. நீண்ட மாதங்ககளுக்கு பிறகு மீண்டும் பள்ளிக்கு வரும் குழந்தைகளை நேசமுடன் வரவேற்போம் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

English summary

TN government has ordered students to be vaccinated on school premises The Government of Tamil Nadu has decided to provide regular immunizations to school children in a timely manner. It has also been ordered to identify intermittent children and arrange for them to be vaccinated