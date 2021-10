முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரம்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஓ.பி.எஸ் கூறிய யோசனை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமையை தமிழக அரசு நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, இராமநாதபுரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களின் நீர்பாசனத்திற்கு ஆதாரமாக விளங்குகின்ற முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை எப்படியாவது குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அணை பாதுகாப்பானதல்ல என்ற நியாயமற்ற பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருவதோடு, இது குறித்து கேரள அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அண்மையில் அறிக்கை ஒன்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

எனக்கு தனிப்பட்ட இழப்பு.. புனித் கோபாலபுரம் வந்தது நெஞ்சில் நிழலாடுகிறது- முதல்வர் ஸ்டாலின் உருக்கம்

English summary

ADMK coordinator O. Panneerselvam has said that the Tamil Nadu government should uphold the rights of Tamil Nadu in the mullaperiyar dam issue