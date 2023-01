தேசிய கீதத்தை அவமதித்துவிட்டார் ஆளுநர் ரவி.. சட்டசபைக்கு வெளியே தங்கம் தென்னரசு பேட்டி

Chennai

சென்னை: சமூக நீதி, சமத்துவம், பெண் அடிமை ஒழிப்பு, மத நல்லிணக்கம், உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் ஆளுநர் தவிர்த்து இருக்கிறார் என்றும், அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கிய அம்பேத்கர் பெயரைக் கூட ஆளுநர் சொல்ல மறுத்து சென்றிருக்கிறார் என்றும் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி முழுமையாக படிக்கவில்லை என்றும் சில வார்த்தைகளை படிக்காமல் தவிர்த்து விட்டதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் பேசுகையில், "சட்டசபை விதிகளின் படி அரசு தயாரித்து கொடுத்ததை மட்டுமே ஆளுநர் படிக்க வேண்டும். அது விதி மீறல். ஆளுநரின் இந்த செயல் வருத்தம் தருவதால் அதற்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வருகிறேன்" என்று கூறினார்.

இதையடுத்து ஆளுநர் படித்த உரை, வாக்கெடுப்பு மூலம் அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. மாறாக அரசு தயாரித்த மொத்த உரையும் அவை குறிப்பில் இடம்பெற்றது. அந்த உரை அவை குறிப்பில் சேர்க்கப்பட்டது. முதல்வர் ஸ்டாலின் இந்த உரையை நிகழ்த்தும் போது ஆளுநர் ஆர். என் ரவி பாதியில் அவையில் இருந்தே வெளியேறினார். இந்த நிலையில், அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தேசிய கீதத்துக்கும் ஆளுநர் மரியாதை அளிக்கவில்லை என்று கூறினார். இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது:-

Minister Thangam Tennarasu has said that the governor has avoided all these words social justice, equality, abolition of female slavery, religious harmony and inclusive development and even the governor has refused to mention the name of Ambedkar who created the political system.