8-ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளில் நேரடி வகுப்புகளுக்கு தடை.. நர்சரி பள்ளிகளும் இயங்காது.. அரசு அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இது தவிர ஓமிக்ரான் தொற்றினாலும் தமிழகத்தில் 120 பேர் பாதிப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் கூடுதல் கட்டுப் பாடுகள் விதிப்பது தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்,

தமிழகத்தில் ஜனவரி 10 வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு.. புதிய கட்டுபாடுகள் அறிவிப்பு.. முழு விவரம் இதோ!

English summary

it has been banned to conduct direct classes from class 1 to class 8 till January 10 In Tamil Nadu, It has been reported that only 50% of people will be allowed to travel on metro trains