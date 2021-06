இது கொண்டாட்டத்திற்கான நேரமில்லை.. மக்கள் தேவையின்றி வெளியே சுற்றுவதை கட்டுப்படுத்துங்கள்.. ஐகோர்ட்

Chennai

சென்னை: ஊரடங்கிலிருந்து தளர்வு மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இயல்புநிலை திரும்பியதாக நினைத்து தேவையின்றி வெளியில் வருபவர்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமெனத் தமிழ்நாடு அரசிற்குச் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் கடந்த சில மாதங்களாக மிக மோசமாக இருந்தது. இதனால் கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த மாநிலத்தில் தளர்வுகளற்ற ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன் பின்னரே கொரோனா பரவல் மாநிலத்தில் குறைந்தது. இதையடுத்து தற்போது மாநிலத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது.

English summary

Madras High Court judges said that only the relaxation is announced in curfew, but the public is behaving as if the curfew has been completely lifted. Judges also asked TN govt to take necessary actions to prevent people from gathering.