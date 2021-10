பத்திரப்பதிவு மோசடிகளை தடுக்க.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு முக்கியமான பரிந்துரை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: பத்திரப்பதிவு தொடர்பான புகார்களை விசாரிக்க மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

போலியான பத்திரப்பதிவுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும், அசல் ஆவணங்களை பத்திரப்பதிவை செய்ய பத்திரப்பதிவாளருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பத்திரப்பதிவு தொடர்பான பல்வேறு வழக்குகளின் விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ்குமார் முன்பு நடைபெற்று வந்தது.

இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ரிச்சர்ட்வில்சன், தமிழக சட்டமன்றத்தில் பத்திரப்பதிவு திருத்த சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டினார்.

English summary

The madras High Court has recommended to the Tamil Nadu government to set up an appellate tribunal to hear complaints related to registration.