நீட் தேர்வில் விலக்கு பெறக்கூடாது என்பதுதான் அண்ணாமலையின் கொள்கை: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

சென்னை: நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறவேண்டும் என்பது தி.மு.க.வின் கொள்கை என்றும் நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறக்கூடாது என்பது அண்ணாமலையின் கொள்கை எனவும் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று டெல்லி சென்ற அமைச்சர் மா சுப்ரமணியன், நீட் தேர்வு விவகாரம், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, கூடுதல் தடுப்பூசி உள்ளிட்ட 10 கோரிக்கைகள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தினார். தமிழகத்தில் நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று அவர் முக்கிய கோரிக்கையாக வைத்தார்.

Tamil Nadu Health Minister Ma.Subramanian has said that it is the policy of the DMK to exempt from NEET examination and it is the policy of Annamalai not to exempt from NEET examination