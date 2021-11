Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை உள்பட வட தமிழகத்தின் மாவட்டங்களில் இன்று இரவு முதல் நாளை மாலை அல்லது நாளை இரவு வரை மிக கனமழை பெய்யும் என்றும் இது இந்த வடகிழக்கு பருவமழையின் 3ஆவது சம்பவமாக இருக்கும் என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறுகையில் இந்த வடக்கிழக்கு பருவமழை காலத்தின் 3ஆவது சீசன் இது. வெளிப்புற மேகங்கள் கடற்லோர மாவட்டங்களுக்கு மிக அருகே உள்ளன. இது டிரெய்லர்தான்.

தரமான 3-வது சம்பவம்.. நாளை இரவு வரை சென்னையில் மிக அதிக கனமழை.. இது சும்மா டிரெய்லர்தான்.. வெதர்மேன்

இதனால் சென்னை உள்பட வட தமிழகத்தின் மாவட்டங்களில் இன்று இரவு முதல் நாளை (நவ 18) மாலை அல்லது நாளை இரவு வரை மிக கனமழை பெய்யும்.

English summary

Tamilnadu Weatherman Pradeep John says that Sambhavam (Event) No.3 of the Season - outer clouds (trailer rains) touching the coast, the heaviest rains will happen from tonight to tomorrow (18th) evening /night for North TN district including Chennai.