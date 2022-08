சுள்ளென்று வெயில்..5 நாட்களுக்கு ஜில்லென்ற மழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் இன்று முதல் 17ஆம் தேதி வரைக்கும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை இயல்பை விட கூடுதலாகவே பெய்துள்ளது. அணைகள் நிரம்பி வழிவதால் உபரி நீர் அதிக அளவில் வெளியேற்றப்படுகிறது. அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆறுகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம் மேல் பவானியில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சின்கோனா, சோலையாறு, சின்னக்கல்லார் , கூடலூர் பஜார் பகுதியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

