Memes:"வருண பகவான் காப்பாத்தினாரு, கால்குலேட்டர் ஜோக்ஸ்" இந்தியா - வங்கதேசம் போட்டியின் மீம்ஸ் இதோ!

சென்னை: இந்தியா - வங்கதேசம் இடையிலான டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியை வைத்து ரசிகர்களிடையே அதிகமாக பகிரப்பட்டு வரும் மீம்ஸ்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.

டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் வங்கதேசம் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. கடைசி ஓவரில் 20 ரன்கள் எடுக்க வேண்டிய நிலையில் அடிக்கப்பட்ட சிக்சர், தொடக்க வீரர் லிட்டன் தாஸ் அடித்த அதிவேக அரைசதம், மழைக்கு பின் இந்திய அணியின் எழுச்சி, கேஎல் ராகுல் அரைசதம் என பல்வேறு விஷயங்கள் இந்தப் போட்டியில் நிகழ்ந்தன.

குறிப்பாக முதலில் பேட்டிங் செய்த போது விராட் கோலியின் பொறுப்பான ஆட்டம் இந்திய அணி பெரிய இலக்கை நிர்ணயிக்க முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அதேபோல் ஒரு கட்டத்தில் வங்கதேசம் அணி வெற்றிபெறும் என்ற நிலையில் இருந்த போது ரசிகர்களின் எண்ணம் என பல விஷயங்களை வைத்து ரசிகர்கள் நகைச்சுவையாக மீம்ஸ்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர். அந்த மீம்ஸ்களையும் பற்றி பார்க்கலாம்.

English summary

Let's have a look at the most shared memes among the fans regarding the T20 World Cup match between India and Bangladesh.