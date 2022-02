ஏழுமலையானை திருப்பதியில் மட்டுமில்லை... தமிழகத்திலும் தரிசிக்க முடியும்.. அமையப்போகும் 4 கோவில்கள்!

Chennai

சென்னை: திருமலை திருப்பதியில் அருள்பாலிக்கும் ஏழுமலையான் வெங்கடேச பெருமாளை ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது தரிசிக்க வேண்டும் என்று பலரும் விரும்புவார்கள். தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசிக்க வந்து செல்கின்றனர். தமிழக பக்தர்கள் இனி ஆந்திராவிற்கு சிரமப்பட்டு சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களிலும் பாண்டிச்சேரியிலும் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்கள் கட்டப்படும் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

ஆந்திராவில் உள்ள ஏழுமலையான் கோவிலைப்போல நாட்டின் பல இடங்களில் கோவில்களை அமைக்க திருப்பதி தேவஸ்தான் திட்டமிட்டு கோவில்களை கட்டி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரியில் ஏழுமலையான் கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

அதுபோல சென்னை அல்லது சென்னைக்கு அருகில் ஏழுமலையான் கோவில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் திட்டமிட்டுள்ளதாக அதன் தலைவர் ஒய்.வி ரெட்டி தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில் மதுரை, உளுந்தூர்பேட்டை, சென்னை, பாண்டிச்சேரியில் வெங்கடேஸ்வரா கோவில் கட்டும் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்

