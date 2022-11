ட்விஸ்ட்.. டெல்லியின் க்ரீன் சிக்னல்? இரட்டை இலை இல்லைனா.. எடப்பாடிக்கு ஷாக் கொடுத்த டிடிவி தினகரன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாஜகவுக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்த டிடிவி தினகரன் தற்போது தனது பார்வையை எடப்பாடி பழனிச்சாமி பக்கம் திருப்பி இருக்கிறார். செய்தியாளர் சந்திப்பில் இரட்டை இலை இல்லையென்றால் எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் எதுவுமே செய்ய முடியாது எனக் கூறியிருப்பது பல யூகங்களை எழுப்பி இருக்கிறது.

அதிமுகவை பொருத்தவரை ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓபிஎஸ் இடையே இருந்த மோதலானது. தற்போது டிடிவி தினகரன் எடப்பாடி இடையேயான மோதலாக உருமாறி இருக்கிறது.

தொடர்ந்து பாஜக தலைமைக்கு எதிராக அரசியல் செய்து வந்த டிடிவி தினகரன் திடீரென அந்தக் கட்சியுடன் நெருக்கம் காட்டுவது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு உறுத்தலாக இருக்கிறது. பாஜகவை வைத்து அதிமுகவில் மீண்டும் தினகரன் ஆதிக்கம் செலுத்தி விடுவாரோ எனவும் அஞ்சுகிறார்.

டெல்லி 'வெல் விஷர்ஸ்'.. அண்ணாமலை அப்படி.. கணக்கு இடிக்குதே? எடப்பாடி அவுட்டா? வெடி வைத்த தினகரன்!

English summary

TTV Dhinakaran, who has been working against the BJP for the past few years, is now turning his sights on Edappadi Palaniswami. TTV's statement in a press conference that Edappadi Palaniswami cannot do anything without a double leaf has raised many speculations.