தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு:போலீஸ் அதிகாரி திருமலை அதிரடி சஸ்பெண்ட்.. விசாரணை அறிக்கையால் உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் அப்போதைய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும், தற்போதைய நெல்லை மாநகர உதவி ஆணையராக திருமலையை அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்து டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை செயல்பட்டு வந்தது. இந்த ஆலையை மூட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் நீண்டகாலமாக போராடினார்கள்.

இந்த போராட்டம் என்பது 2018 ல் வலுவடைந்தது. அதாவது ஸ்டெர்லைட் ஆலையை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் பெரும் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தினர்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு.. போலீசின் இத்தனை கொடூர வன்மத்துக்கு எது காரணம்? பழ.நெடுமாறன் கேள்வி

English summary

In the Tuticorin firing incident, the DGP has ordered the immediate suspension of Thirumalai, the then police inspector and the current Assistant Commissioner of Nellai city.