உதயநிதி.. ஸ்டாலின்..துர்கா ஸ்டாலின் வரிசையாக பங்காரு அடிகளார் தரிசனம்.. காரணம் என்ன?

சென்னை: ஆன்மீக குருவான மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கல்வி அறக்கட்டளைத் தலைவர் பங்காரு அடிகளாரை திமுக தலைவர்கள் அடுத்தடுத்து சந்தித்து வருகின்றனர். உதயநிதி, முதல்வர் ஸ்டாலின், அமைச்சர் நேரு, துர்கா ஸ்டாலின் என வரிசையாக சந்தித்து மரியாதை செலுத்தி வருவது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

மிகப் பெரிய வழிபாட்டுத் தலமாக, ஆன்மீக மையமாக மாறியுள்ள மேல்மருவத்தூர் ஆதி பராசக்தி கோவில் 1980களுக்கு முன்பு மிக மிக சாதாரணமாக இருந்தது. நடிகர் ராஜேஷ் -சரிதா நடிப்பில் இந்த ஆலயத்தை மையமாக வைத்து ஒரு திரைப்படம் வெளியானது.

அதன்பின் இந்த ஆலயத்தின் புகழ் வேகமாக நாடெங்கிலும் பரவவே பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து. இன்று தனி ரயில்நிலையம், கல்லூரிகள், சிறப்பு ரயில்கள், என பலதரப்பட்ட வகையிலும் இப்பகுதி பிரபலமடைந்ததோடு இந்த ஆலயத்திற்கு அனைத்துமானவராக ஆதிபராசக்தியின் உருவமாக மாறியுள்ளார் பங்காரு அடிகளார்.

The DMK leaders have been meeting the spiritual guru Melmaruvathur Adiparasakthi Education Trust Chairman Bangaru Adigalar. Udayanidhi, Chief Minister Stalin, Minister Nehru and Durga Stalin have been meeting and paying their respects in a row has raised various questions.