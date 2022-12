இளைஞர்களே வாங்க.. அன்பகத்திலிந்து அன்பாக அழைத்த உதயநிதி! அடுத்த சில மணி நேரத்தில் “குட் நியூஸ்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திமுக இளைஞரணியின் மாவட்ட பொறுப்புகளில் போட்டியிட விரும்பும் இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டு உள்ளார்.

இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், "சமூகநீதி இயக்கமான திமுகவின் முதன்மை அணியான இளைஞர் அணியின் மாவட்ட அளவில் வழிநடத்தி செல்லும் அமைப்பாளர், துணை அமைப்பாளர் பொறுப்புகளுக்கு தகுதியானவர்கள் நேர்காணல் மூலம் நியமிக்கப்படவுள்ளனர்.

கழகப்பணியில் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் இவ்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்." என்று கூறி அறிவிப்பு அறிக்கையையும் விண்ணப்ப படிவத்தையும் அவர் பகிர்ந்து உள்ளார்.

பரிந்துரைத்த மு.க.ஸ்டாலின்.. “ஓகே” சொன்ன ஆளுநர் ரவி! டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி அமைச்சராகிறார் உதயநிதி

English summary

DMK Youth Secretary Udhayanithi Stalin has announced that the youth who want to contest for youth wing district incharge post of DMK can apply.