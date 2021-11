முகம் சுளிக்க வைக்க கூடாது.. திமுக தொண்டர்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்ட உத்தரவு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தனது பிறந்தநாளை ஆடம்பரமாக கொண்டாட வேண்டாம் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக தொண்டர்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் நவம்பர் 27ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

English summary

Udhayanidhi Stalin is asking DMK volunteers not to celebrate his birthday in luxury. He requested them to help people.