போகஸை திருப்பிய உதயநிதி..அடுத்தடுத்த 4 புராஜக்ட்.. அதன்பின் மொத்தமாக "டாட்டா" காட்ட முடிவா? பின்னணி

Chennai

சென்னை: தொடர்ந்து அரசியலில் தீவிரமாக இயங்கி வந்த திமுக எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது சின்ன பிரேக் எடுத்துவிட்டு படங்களில் நடிக்க உள்ளார். இந்த படங்களுக்கு பிறகு அரசியலில் முழு கவனம் செலுத்தும் முடிவில் உதயநிதி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

நடிகரும் திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் நின்று வெற்றிபெற்றார். பிரச்சாரத்தின் போது தொகுதிக்கு பெரிதாக செல்லாத உதயநிதி, தேர்தல் வெற்றிக்கு பின் தினமும் ஒவ்வொரு ஏரியாவாக சென்று மக்களை சந்தித்தார்.

ஒவ்வொரு ஏரியாவாக சென்று, பலரின் வீட்டுக்கு உள்ளேயே சென்று மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார். மக்களிடம் மிகவும் சகஜமாக பழகி கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தினார்.

English summary

DMK MLA Udhayanidhi Stalin to focus on 4 movies and may come back to politics once and for all.