தனியார் டிவி விவாதங்களில் பங்கேற்காத அதிமுக, பாஜக.. என்ன பண்ணலாம்.. கைவசம் வேற பிளான் இருக்காமே!

சென்னை: தனியார் தமிழ் செய்தி சேனல்களில் நடைபெறும் அரசியல் விவாத நிகழ்ச்சிகளில் அதிமுக மற்றும் பாஜக பங்கேற்பதை தவிர்த்து வருகின்றன.

நெறியாளர்கள் தங்களை கட்டம் கட்டி கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் , திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பது அதிமுக மற்றும் பாஜக தலைவர்கள் குற்றச்சாட்டாக இருந்து வருகிறது. இதையடுத்து சமீப காலமாக இந்த இரு கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் விவாத நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது கிடையாது.

என்னை காப்பாற்ற வேறவழியே இல்லை.. புலம்பிய கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி இன்று பாஜகவில் இணைகிறார்?

கட்சித் தலைமையே அறிக்கை வெளியிட்டு இவ்வாறு தாங்கள் பங்கேற்கப் போவதில்லை என்பதை உறுதிபட தெரிவித்திருந்தன.

English summary

AIADMK and BJP is not participating in TV debates in Tamil Nadu and union broadcasting ministry has a plan to start a political debates in Doordarshan's Tamil channel Podhigai tv.