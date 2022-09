அமித்ஷாவின் ஆணவப் பேச்சு.. பொங்கி எழுந்த வைகோ.. ‘இந்தி திணிப்பு’க்கு எதிராக சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம்!

Chennai

சென்னை : இந்தி மொழியை நாட்டில் வலிந்து திணிக்க முயலும் அமித்ஷாவின் பேச்சைக் கண்டித்து வரும் 24ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அறிவித்துள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ.

மத்திய பாஜக அரசால் செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி இந்தி திவாஸ் அல்லது இந்தி மொழி தினமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்தி மொழி தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா,

இந்திய வரலாற்றின் ஆன்மாவை புரிந்துகொள்ள இந்தி மொழியை அனைவரும் கற்க வேண்டும் எனப் பேசினார்.

பாஜக அரசு தொடர்ச்சியாக இந்தி மொழியை முன்னிறுத்தி செய்து வரும் பணிகள் தென் மாநிலங்களில் கடும் எதிர்ப்புகளைச் சந்தித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், இன்று அமித்ஷா பேசிய பேச்சு, பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில்தான் அமித்ஷா பேச்சைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளார் வைகோ.

MDMK General Secretary Vaiko has announced that a demonstration will be held near Chennai Valluvar Kottam on 24th against the speech of Amit Shah who is trying to impose Hindi language.