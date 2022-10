சோவியத் யூனியன் வீழ்ந்த நிலைதான் இந்தியாவிலும் ஏற்படும்.. ‘இந்தி திணிப்பு’ வேண்டாம்.. பொங்கிய வைகோ!

Chennai

சென்னை : மொழித் திணிப்பால் சோவியத் யூனியன் வீழ்ந்த நிலைதான் இந்தியாவிலும் ஏற்படும். எனவே ஆட்சிமொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் பரிந்துரைகளை ஒன்றிய அரசு செயல்படுத்தக்கூடாது என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அமித்ஷா தலைமையிலான ஆட்சிமொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு, குடியரசுத் தலைவருக்கு அளித்துள்ள பரிந்துரைக்கு வைகோ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ரே நாடு; ஒரே மதம்; ஒரே பண்பாடு என்று கூப்பாடு போட்டு வரும் இந்துத்துவ சக்திகள், இந்து ராஷ்டிரத்தை கட்டி எழுப்பி, "ஒரே மொழி; அது சமஸ்கிருதம் அல்லது அதன் சாயலில் உள்ள இந்தி மொழி" என்பதை நிலைநாட்ட ஆட்சி அதிகாரத்தின் துணைகொண்டு கட்டாயமாக திணிக்க முனைந்து இருப்பது வன்மையான கண்டனத்திற்கு உரியது என வைகோ சாடியுள்ளார்.

MDMK General Secretary Vaiko has condemned the recommendation given to the President by the Parliamentary Committee on Official Language. India will also experience the collapse of the Soviet Union due to linguistic imposition, says Vaiko.