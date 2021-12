'பாமக துவங்கி 42 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும்.. வன்னியர் மக்கள் என் பின்னால் வரவில்லை'.. ராமதாஸ் வேதனை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாமக நிர்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்துக்கு கட்சியின் காஞ்சிபுரம் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பெ.மகேஷ்குமார் தலைமை தாங்கினார்.

பாமக தலைவர் ஜி.கே.மணி, ஏ.கே.மூர்த்தி, கட்சியின் நிர்வாகிகள் பலர் கொண்டனர். பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். கூட்டத்தில் கட்சியினர் மத்தியில் பேசிய ராமதாஸ் கூறியதாவது:-

English summary

Ramadoss lamented that the vanniyar community people had not followed me for more than 42 years since the beginning of PMK. He said that the strength of our party will be known to others only if those who are divided in many parties vote for pmk at least once