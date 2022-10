ஜெ. மேல் கொங்கு மக்களுக்கு அவ்வளவு பாசம்! ஓபிஎஸ்ஸை விசாரிக்காதது ஏன்? சசிகலா பலிகடாவா? பறந்த அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெ.ஜெயலலிதா அவர்களின் மரணத்தில் பல்வேறு சர்ச்சைகளும், ஆதாரமற்ற அவதூறுகளும் அவர் மறைந்த முதல் நாள் முதல் இன்று வரை நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது எனவும், ஓபிஎஸ் முதல்வர் பதவியை விட்டு விலகியதும் மர்மம் என சொல்வதன் உள் நோக்கத்தை ஆணையம் விசாரிக்காதது ஏன்? கொங்கு மக்கள் முன்னணி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆறுமுகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் இந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், சசிகலாவுக்கு சிக்கல் அதிகரித்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட ஜெயலலிதா மரணத்துக்கு காரணமே அவர் தான் என்பது போல அறிக்கை இருப்பதாக ஜெ.ஆதரவாளர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

சசிகலா மட்டுமல்லாது,முன்னாள் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் மீது கடுமையாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்களிடம் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Various controversies and baseless slanders in the death of late former Chief Minister J. Jayalalitha have been going on since the first day of her death till today, why did the commission not investigate the inner motive of saying that the resignation of the OPS Chief Minister was a mystery? Kongu People's Front chief coordinator Arumugam raised the question.