நீதிமன்ற அவமதிப்பு..நீதிபதிகள் விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களா? கேட்பது திருமாவளவன்

சென்னை: நீதிமன்ற அவமதிப்பு என்னும் பெயரில் மக்களின் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் சட்டப்பிரிவை நீக்குவதற்கு தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித்தலைவர் தொல். திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். நீதிபதிகள் பழிவாங்கும் உணர்ச்சிக்கு ஆளாகக் கூடாது, கருணையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் திருமாவளவன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

சவுக்கு சங்கருக்கு நீதிமன்றம் அளித்த தண்டனைக்கு எதிராக திருமாவளவன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும், எம்.பி.யுமான திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'நீதிமன்ற அவமதிப்பு' என்னும் அதிகாரம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் குறித்து விமர்சிக்கக் கூடாது என்கிற அச்சுறுத்தலை உருவாக்குவதாக உள்ளது.

நீதியையும் நேர்மையையும் கேள்விக்குள்ளாக்கும் வகையில் செயல்படுகிற போதும் விமர்சனங்களிலிருந்து நீதிமன்றங்கள் அப்பாற்பட்டவையா? நீதிபதிகளும் அப்பாற்பட்டவர்களா? என்கிற கேள்விகள் எழுகின்றன.

The Tamil Nadu government should come forward to remove the section of the law which is a big threat to the freedom of expression of the people in the name of contempt of court, said the leader of the Liberation Tigers Party. Thirumavalavan has requested. Thirumavalavan also requested that the judges should not be vindictive and behave with compassion.