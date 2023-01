அது ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம்! 13 வருஷம் ஆயிருச்சு.. ஒன்னுமே மாறலை! பாஜக காங்கிரஸை விளாசிய திருமாவளவன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மூன்றாவது அணி என்பது மிகவும் டேஞ்சரான விஷயம், சனாதன சக்திகள் மீண்டும் தலைவிரித்தாட வழிவகை செய்துவிடும் எனவும், காங்கிரஸா பாஜகவா என்று பார்க்காமல் ஈழத் தமிழர்களின் நலன் காக்க இந்திய அரசு என்ற அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும் என தொல்.திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை பத்திரிக்கையாளர் மன்றத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர்," முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை நடந்து 13 ஆண்டுகள் உருண்டு ஓடிவிட்டது. ஆனால் இன்னும் தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை.குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படவில்லை. சிங்களமயமும் பௌத்த மயமும் திட்டமிட்டு தீவிரப்படுத்த பட்டு வருகிறது

25 + 10.. பட்ட பாடெல்லாம் போச்சே.. அமித்ஷாவின் ஆபரேஷன் 25.. எடப்பாடி இல்லாத பாஜகவா?.. கருகுமா தாமரை

English summary

The third party in the parliamentary elections in India is a very dangerous thing, the Sanatana forces will make a way to spread their heads again, and the Government of India should act on the basis of protecting the interests of Eelam Tamils, regardless of whether it is the Congress or the BJP.