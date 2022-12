என்.எல்.சி.யில் இதே வேலையா போச்சு! அதிகாரிகளை சும்மா விடக்கூடாது! வேல்முருகன் ஆதங்கம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: என்.எல்.சி.யில் தீ விபத்து ஏற்படு வாடிக்கையாகிவிட்டதாகவும் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துக்களில் இருந்து, என்.எல்.சி நிர்வாகம் எந்த பாடத்தையும் கற்றுக் கொள்ளவில்லை எனவும் வேல்முருகன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், அலட்சியமாக பணியாற்றும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், இப்போது புதிதாக ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கது என தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள முகநூல் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Velmurugan alleged that fire accidents have become routine in NLC and that the NLC management has not learned any lesson from the past fire accidents.